Göztepe taraftarından koreografi şovu

Spor Toto Süper Lig’in 24. hafta maçında Göztepe, İzmir derbisinde Altay’ı konuk ediyor. Haftalar öncesinde derbiye hazırlık yapan Göztepe taraftarları maçın başlangıcından önce büyük bir şova imza attı.

Sarı-kırmızılı taraftarlar, 3 tribünü kapsayan bir koreografi şovu yaptı. İzmir’in simgelerinin yer aldığı koreografide “Korkma İzmir Göztepe var” yazısına yer verildi.