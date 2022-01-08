Göztepe, Moubandje'yi kiraladı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe, kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Sarı-kırmızılı kulüp, transfer çalışmaları kapsamında Hırvatistan'ın Dinamo Zagreb takımından İsviçreli sol bek oyuncusu François Moubandje'yi sezon sonuna kadar kiraladığını duyurdu.

İzmir temsilcisi, transferi sosyal medya hesaplarından duyururken Moubandje'ye "Hoş geldin" diyerek sarı-kırmızılı forma altında başarılar diledi.

Moubandje, 2020-2021 sezonunda Alanyaspor forması giymişti.