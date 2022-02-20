Sarı-kırmızılı ekibi, Adnan Menderes Havalimanı'nda bir grup taraftar karşıladı. Teknik direktör Domenec Torrent, taraftarların yanına giderek forma imzaladı. Sarı-kırmızılı kafile daha sonra konaklayacağı otele geçti.

Sarı-kırmızılı ekibin Göztepe ile oynayacağı maçın kamp kadrosunda şu oyuncular yer aldı:

Fernando Muslera, Omar Elabdellaoui, Taylan Antalyalı, Patrick van Aanholt, Kerem Aktürkoğlu, Ryan Babel, Mustafa Muhammed, İsmail Çipe, Erick Pulgar, Bafetimbi Gomis, Ömer Bayram, Berkan Kutlu, Victor Nelsson, Inaki Pena, Alexandru Cicâldau, Marcao Teixeira, Barış Alper Yılmaz, Emre Kılınç, Halil Dervişoğlu, Semih Kaya, Sofiane Feghouli, Sacha Boey.

Gürsel Aksel Stadı'nda yarın saat 20.00'de başlayacak maçta hakem Arda Kardeşler görev yapacak.