Göztepe'den yerli oyuncu atağı

Ara dönemde golcü Di Santo, kaleci Piric, sol bek Moubandje ve orta saha Tannane'yi renklerine bağlayan sarı-kırmızılıların yerli takviyesi yapacağı bildirildi.

Özellikle orta alana oyuncu arayan Göztepe'nin Beşiktaşlı Oğuzhan Özyakup, Galatasaraylı Aytaç Kara ve Trabzonsporlu Yunus Mallı isimleri üzerinde durduğu kaydedildi. Yönetimin 3 oyuncudan birini kadrosuna dahil edebilmek için yoğun mesai harcadığı vurgulanırken, yabancı kontenjanı nedeniyle Portekizli Andre Simoes ve Kolombiyalı Didier Moreno transferlerinin şimdilik askıya alındığı bildirildi.