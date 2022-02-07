Göztepe'de havayı derbi bozdu

İkinci yarının ilk 4 maçında Fraport TAv Antalyaspor, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Demir Grup Sivasspor ve Medipol Başakşehir'i yenerek düşme hattından çıkıp müthiş bir başlangıca imza atan sarı-kırmızılılar, ezeli rakibine yenilerek taraftarını üzdü. Bu sonuçla 27 puanda kalan Göztepe, alt sıralardan da kurtulamadı. Göztepe, sezon sonunda olası bir ikili averaj hesaplaması durumunda ise rakibinin gerisinde kaldı.
Sezonun ilk yarısında Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda Altay'a 2-1 kaybeden Göztepe, rövanşta da istediği skoru alamadı. Göztepe iç sahada bu sezonki 7'nci yenilgisini aldı. Her maçta taraftarının büyük desteğini arkasına alan sarı-kırmızılılar Yeni Malatyaspor, Atakaş Hatayspor, GZT Giresunspor, Trabzonspor, İttifak Holding Konryaspor, Vavacars Fatih Karagümrük'ten sonra Altay'a da boyun eğdi. Göztepe, evinde mağlup olduğu hiçbir maçta gol sevinci yaşayamadı.
MAESTRO İNANÇLI
Teknik direktör Nestor El Maestro, beklemedikleri bir yenilgi aldıklarını ancak asla sızlanmayacaklarını söyledi. Gerekli dersleri çıkaracaklarını ifade eden Sırp teknik adam, "Önümüzde kazanacağımız birçok maç var. Sızlanacak, ağlayacak durumumuz yok. Biz profesyoneliz ve her maç bizim için 3 puan değerinde. Futbolda bunlar yaşanıyor. Yediğimiz goller bizim için şanssızlıktı" yorumunu yaptı.
DENİZ KADAH BU KEZ ÜZDÜ
Göztepe'de 2018-2020 yılları arasında forma giyen golcü Deniz Kadah, Altay formasıyla eski takımına karşı gol sevinci yaşadı.
Sarı-kırmızılılarda 2018-2019 sezonunda istikrarlı bir şekilde oynayan ve son hafta Ankaragücü maçında attığı penaltı golüyle takımını kümede tutmayı başaran Deniz, bu defa Göztepe'yi yine penaltıdar yıkan isim oldu. Mücadelenin 42'nci dakikasında penaltıyı gole çeviren 35 yaşındaki futbolcu 86 dakika sahada kaldı.
TARAFTARDAN MÜTHİŞ DESTEK
Göztepe taraftarları Gürsel Aksel Stadı'nda ilk kez ev sahibi oldukları İzmir derbisinde takımlarına 90 dakika boyunca inanılmaz destek verdi. Göztepeliler, maç öncesi yaptıkları koreografiyle oe görsel şölen oluşturdu.
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