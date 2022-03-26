Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, Burekovic ile yapılan görüşmeler neticesinde sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiği belirtildi. Burekovic'e teşekkür edilen açıklamada, futbol yaşantısında başarılar dilendi.

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