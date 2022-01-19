Stat: Gürsel Aksel

Hakemler: Suat Arslanboğa, Kerem Ersoy, Furkan Ürün

Göztepe: İrfan Can Eğribayat, Arslanagic, Atınç Nukan, Angel, Kerim Alıcı, Obinna, Soner Aydoğdu (Dk. 89 Atakan Çankaya), Berkan Emir, Baku (Dk. 77 Jahovic), Lourency (Dk. 63 Tijanic), Cherif Ndiaye

Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Ahmet Oğuz (Dk. 83 Sefa Yılmaz), Caner Osmanpaşa, Camara, Uğur Çiftçi, Erdoğan Yeşilyurt, Özkan Yiğiter, Kerem Atakan Kesgin (Dk. 72 Kayode), Pedro Henrique (Dk. 90+2 Appindangoye), Cofie, Yatabare

Goller: Dk. 22 Atınç Nukan, Dk. 80 Tijanic (Göztepe), Dk. 50 Pedro Henrique (Penaltıdan) (Demir Grup Sivasspor)

Sarı kartlar: Dk. 16 Obinna, Dk. 44 Lourency, Dk. 49 Arslanagic, Dk. 84 Soner Aydoğdu (Göztepe), Dk. 53 Camara, Dk. 62 Kerem Atakan Kesgin, Dk. 88 Caner Osmanpaşa, Dk. 90+3 Kayode (Demir Grup Sivasspor)