Süper Lig'in 24. haftasında Alanyaspor'a konuk olan Galatasaray'da teknik direktör Domenec Torrent, Trabzonspor ile yapılan son lig maçının 11'ine göre 3 değişikliğe gitti.
Lige verilen arada Antalya'da kampa giren sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'de Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşıyor. Bahçeçehir Okulları Stadı'nda oynanan maça Galatasaray, Pena, Van Aanholt, Nelsson, Marcao, Ömer Bayram, Taylan Antalyalı, Berkan Kutlu, Emre Kılınç, Cicaldau, Kerem Aktürkoğlu ve Babel 11'i ile başladı.
Sarı-kırmızılı takımın yedek kulübesinde İsmail Çipe, Berk Balaban, Pulgar, Oğulcan Çağlayan, Morutan, Arda Turan, Halil Dervişoğlu, Semih Kaya, Feghouli ve Boey yer aldı.
Sakatlıkları bulunan kaleci Muslera, Fatih Öztürk, Işık Kaan Arslan, Diagne ile Afrika Uluslar Kupası'nda Mısır Milli Takımı forması giyen Mustafa Muhammed, yeni tip koronavirüs testi pozitif çıkan Omar Elabdellaoui maçın kadrosunda yer almadı.
Teknik direktör Domenec Torrent, 2-1 kaybettikleri Trabzon maçının ilk 11'inde devre arasında transfer ettiği 4 oyuncudan kaleci Pena'ya ilk 11'de yer verdi. Son maçta ilk 11'de yer alan Boey'in yerine Van Aanholt, Halil Dervişoğlu'nun yerine de Babel forma şansı buldu.
Teknik direktör Domenec Torrent'in Afrika Ulusal Kupası'nda yer alan Feghoulli'yi Aytemiz Alanyaspor müsabakasının kadrosuna alırken, yeni transfer Gomis ise kadroda yer vermedi
Sarı-kırmızılı takımda yeni transferlerden Semih Kaya ve Erick Pulgar ise ilk kez bir müsabakanın kadrosunda yer aldı.
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