Bulut Kutlu'nun haberine göre Siirt – Batman Yolu Kozluk mevkiinde Afgan uyruklu olduğu göçmenleri taşıyan minibüs kontrolden çıkarak devrildi.

Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralanan 6 şahıs çevre hastanelere kaldırıldı. Kazada 1 şahsın cansız bedeni ise su kanalında bulundu. Kaza sonrası araziye doğru kaçan 4 göçmenin olduğu ihbarı üzerine jandarma ekipleri tarafından arama çalışması başlatıldı.