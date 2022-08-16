Göç İdaresi: 8 ayda 69 bin göçmen sınır dışı edildi

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı, yılbaşından bugüne kadar 69 bin 692 kaçak göçmenin sınır dışı edildiğini bildirdi.

Başkanlıktan yapılan açıklamada, kaçak göçle 7/24 esasına göre aralıksız sürdürülen mücadele kapsamda geçen yıl Türkiye'nin doğu ve güney illerinde 451 bin 96, bu yıl içinde ise şu ana kadar 192 bin 449 kaçak göçmenin ülkeye girişinin engellendiği belirtildi.

Kolluk birimlerince kaçak göçmenlerin ve organizatörlerin tespit ve deşifresi amacıyla yapılan denetimler ve operasyonlar sonucu yılbaşından bu yana 146 bin 252 kaçak göçmenin yakalandığı ifade edilen açıklamada, yasa dışı yollardan ülkeye girenlerin sınır dışı işlemlerinin sürdüğü kaydedildi.

Bu yıl içerisinde 69 bin 692 kaçak göçmenin sınır dışı edildiği bildirilen açıklamada, geçen senenin aynı dönemiyle kıyaslandığında sınır dışı edilme sayısında yüzde 142 artış olduğu aktarıldı.