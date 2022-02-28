Giresunspor’da Zeki Yavru şoku

Zeki’nin yapılan ilk kontrollerinde sağ ayak başparmağında kırık tespit edildiği bilgisi verildi. Tedavisine başlanan Zeki Yavru’nun ne kadar süre yeşil sahalardan uzak kalacağının yarın yapılacak geniş kapsamlı kontrollerden sonra netleşeceği ifade edildi.

"Günün manşetlerini ve en çok okunan haberlerini her sabah e-postanızdan takip etmek için Habertürk bültene üye olun."