Giresunspor, Beşiktaş karşısında galibiyet hedefliyor

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında 17 Nisan Pazar günü Beşiktaş'ı ağırlayacak GZT Giresunspor'un Kulüp Başkanı Hakan Karaahmet, rakiplerinin çok güzide bir kulüp olduğunu belirterek, "Onları en iyi şekilde ağırlayacağız. İnşallah 3 puan Giresunspor'un olur." dedi.
Karaahmet, AA muhabirine, ligin ilk yarısında deplasmanda Beşiktaş'ı 4-0 gibi tarihi bir skorla mağlup ettiklerini hatırlattı. Bu haftaki maçta da kazanan taraf olmak istediklerini dile getiren Karaahmet, oyuncularını, zorlu 90 dakikanın hazırlıklarını sürdürdüğünü ifade etti.
Beşiktaş'ın çok güzide bir kulüp olduğunu kaydeden Karaahmet, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Onları en iyi şekilde ağırlayacağız. İnşallah 3 puan Giresunspor'un olur. Futbolseverlere de güzel bir futbol izlettirmek istiyoruz. Güzel bir maç akşamı olacağını düşünüyorum. Evet, Beşiktaş'ın bir çıkışı var. Yeni hocasıyla bir başarı hikayesi yazmaya başladı ama bizim buradaki puanlara çok ihtiyacımız var. O yüzden kendi sahamızda, kendi seyircimizle beraber güzel bir akşam yaşamak istiyoruz. İnşallah kazanan taraf oluruz."
Karaahmet, ligin tamamlanmasına 6 hafta kaldığını anımsatarak, "Giresunspor'un öncelikli hedefi kalan 6 maçı da kazanabilmek, toplayabildiğimiz kadar puan toplayıp bu ligde kalıcılığını garanti etmesi. Şu anda puan durumumuz da iyi. Alt tarafla aramız bayağı açık ama birkaç maça daha ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.
Takımının birkaç maç daha kazanabilecek güce sahip olduğunu belirten Karaahmet, "Giresunspor başladığından itibaren spor camiasından olumlu görüşler aldı, bugün 39 puan almış bir takım. Hiçbir sonuç bizi ve başkalarını şaşırtmasın. Giresunspor kazanabilecek bir takım. Çünkü her futbolcusu ayrı ayrı değerli ve kıymetli." ifadesini kullandı.
"Bu bütçelerle de takım yönetilebiliyor"
Hakan Karaahmet, yeşil beyazlı kulübün Süper Ligin en az bütçesine sahip takımı olduğunu kaydederek, şunları söyledi:
"Takım bütçesi ile puan durumuna baktığımızda gerçekten Giresunspor'un tartışılamaz bir başarısı var. Bu bütçeyle demek ki olabiliyor. Bu bütçelerle de takım yönetilebiliyor. En azından ben bunu başarmak istiyorum. Seneye çok daha iyi bir Giresunspor olacak. Çünkü bu sene eski borçlarını bitirmiş olacak. Giresunspor gelecek sene çok daha iyi durumda ligde yerini alacak. Burada bir başarı hikayesi var."
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