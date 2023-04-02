Giresunspor 2-0'dan geri döndü

Bitexen Giresunspor, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Corendon Alanyaspor'a konuk oldu. Mücadele 2-2 sona erdi.

Alanyaspor'un golleri 17. dakikada Efecan Karaca ve 73. dakikada Zinedine Ferhat'tan geldi. Giresunspor'un gollerini ise 84. dakikada Doğan Can Davas ve 88. dakikada Brandley Kuwas penaltıdan kaydetti.

Bu sonuçla galibiyet hasreti 10 maça çıkan Giresunspor 24, ligde üst üste 3 maçtır kazanamayan Alanyaspor ise 29 puana yükseldi.

Sezonun ilk yarısında oynanan karşılaşma 1-1 sona ermişti.