GZT Giresunspor: 1 - Medipol Başakşehir: 1

Stat: Çotanak Spor Kompleksi

Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Kamil Çetin, Gökhan Barcın

GZT Giresunspor: Onurcan Piri, Zeki Yavru, Sergen Piçinciol, Perez, Hayrullah Bilazer, Flavio, Traore, Sergio, Chiquinho, Diabate (Dk. 73 Muhammed Gümüşkaya), Umut Nayir (Dk. 83 Emre Taşdemir)

Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Caiçara, Duarte, Epureanu, Lima, Tolga Ciğerci, Deniz Türüç (Dk. 62 Serdar Gürler), Mahmut Tekdemir, Berkay Özcan (Dk. 62 Aleksic), Trezeguet, Gulbrandsen (Dk. 13 Okaka)

Goller: Dk. 45+2 Okaka (Medipol Başakşehir), Dk. 72 Perez (GZT Giresunspor)

Sarı Kartlar: Dk. 82 Sergio, Dk. 82 Sergen Piçinciol, Dk. 86 Hayrullah Bilazer, Dk. 90+3 Perez (GZT Giresunspor), Dk. 82 Aleksic, Dk. 82 Caiçara (Medipol Başakşehir)

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında GZT Giresunspor, sahasında konuk ettiği Medipol Başakşehir ile 1-1 berabere kaldı.

Çotanak Stadı'nda oynanan maçta Medipol Başakşehir'in golünü 45. dakikada Stefano Okaka atarken, GZT Giresunspor'un beraberlik golü 72. dakikada Alexis Perez'den geldi.

Bu sonucun ardından Medipol Başakşehir,puanını 62'ye yükseltti. Giresunspor ise puanını 45 yaptı. İki takım arasında ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan maçı Medipol Başakşehir 3-1 kazanmıştı.