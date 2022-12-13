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Haberler Voleybol

Giovanni Guidetti, 3 yıl daha VakıfBank'ta

VakıfBank, İtalyan başantrenör Giovanni Guidetti'nin sözleşmesini 3 yıl daha uzattı

Giriş: 13.12.2022 - 15:18 | Güncelleme: ABONE OL
Giovanni Guidetti, 3 yıl daha VakıfBank'ta

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, 2008-2009 sezonundan bu yana sarı-siyahlı takımın başında yer alan başantrenör Giovanni Guidetti'nin sözleşmesini 3 yıl daha uzattı.

Üstünsalih: “Giovanni ailemizin yapı taşlarından biri”

Guidetti ile sözleşme yenilenmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren VakıfBank Spor Kulübü Başkanı Abdi Serdar Üstünsalih, “Guidetti’nin kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı müteşekkiriz. Daha uzun yıllar onunla çalışmaya devam etmek istiyoruz. Giovanni Guidetti, VakıfBank Ailesi’nin yapı taşlarından biri. Bizimle birçok başarıya imza attı. Hep birlikte ülkemize nice kupalar kazandıracağımızdan hiçbir şüphemiz yok” ifadelerini kullandı.

Guidetti: “VakıfBank’ı harika kılan şey kulüp kültürüne olan bağlılığı”

Deneyimli çalıştırcı Giovanni Guidetti ise “Beni bunca yıldır VakıfBank’ta, dünyanın zirvesinde tutan tüm oyuncularıma, teknik ekibime ve bana güvenen yönetimimize çok teşekkür ederim. Kulübümüzle ortak bir felsefe ile hareket ediyoruz. Bu da bir takımı harika kılan şeyin kulüp kültürüne ve değerlerine bağlılık olduğu fikri. Bu kültürü devam ettirmek ve geliştirmek benim için büyük bir onur” şeklinde konuştu.

VakıfBank, 50 yaşındaki Guidetti yönetiminde 4 FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası, 5 CEV Şampiyonlar Ligi, 7 Türkiye Ligi, 5 Türkiye Kupası ve 5 Türkiye Şampiyonlar Kupası şampiyonluğu yaşadı.

Giovanni Guidetti, uzun süre A Milli Kadın Voleybol Takımını da çalıştırdı.

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