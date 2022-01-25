Geri dönüş Trabzonspor'dan sorulur

Trabzonspor geri dönüşleri ile dikkat çekiyor.

Bordo mavililer, Abdullah Avcı yönetiminde mağlup durumda olduğu 13 maçtan puan çıkardı.

Spor Toto Süper Lig'in 23'üncü haftasında deplasmanda Galatasaray ile karşılaşan Karadeniz ekibi, 1-0 geriye düşmesine rağmen Bakasetas ve Visca'nın attığı gollerle sahadan 2-1 galibiyetle ayrıldı.

Bu sezon Galatasaray ile oynadığı iki maçtan da geri dönüş sağlayan Karadeniz ekibi, Aytemiz Alanyaspor, Fenerbahçe, Çaykur Rizespor, Altay, Demir Grup Sivasspor ve GZT Giresunspor karşısında da mağlup durumdayken sahadan puanla ayrıldı.

Söz konusu maçlarda 6 galibiyet ve 7 beraberlik alan lider Trabzonspor, geçen sezonun 23'üncü haftasına 15 puan fark atmış oldu.