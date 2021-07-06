Gergerlioğlu kararı yerel mahkemeye gönderildi

Anayasa Mahkemesi, vekilliği düşürülen Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun bireysel başvurusunu geçtiğimiz hafta sonuçlandırdı.

Yüksek Mahkeme, Gergerlioğlu’nun "seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkı" ile "kişi hürriyeti ve güvenliği hakkı"nın ihlal edildiğine karar verdi.

AYM'nin Gergerlioğlu hakkında verdiği 'hak ihlali' kararı da bugün Kocaeli 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.