Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, futbolun ekonomi demek olduğunu belirterek, Türkiye’nin kendi futbol oyun tarzını geliştirmesi gerektiğini ifade etti.

Türkiye Futbol Federasyonunun, futbolun tüm paydaşlarıyla Türk futbolunun kısa, orta ve uzun vadeli strateji planının oluşturulması için başlatacağı "The Game Plan" çalıştayının açılışında konuşan Kasapoğlu, Türk futbolunun kısa, orta ve uzun vadeli strateji planının inşa edildiğini belirtti.

Riva Spor Bakanlığı Tesisleri'nde gerçekleştirilen çalıştayda, sporun günümüzde fiziksel aktiviteden öte bir ekonomi olduğuna dikkati çeken Bakan Kasapoğlu, "Spor artık bir endüstridir, spor artık bir diplomasi dilidir, bir turizm kalemidir. Tüm branşları içine aldığınızda, yıllık yaklaşık 600 milyar dolarlık bir değer üretiyor. Spor evreninin içerisinde markalar var, organizasyonlar var, spor idolleri var, sosyal sorumluluk projeleri var. Ülke olarak spora yönelik politikalar geliştirirken, kısa, orta ve uzun vade stratejilerini meydana getirirken başarılı olmak istiyorsak tüm parametreleri hesaba katmalıyız. Spora endüstri diyorsak, diğer endüstrilerde olduğu gibi insan yaşamındaki hızlı değişim ve dönüşümlere de onu adapte etmek mecburiyetindeyiz." dedi.

Futbolun yalnızca 90 dakikadan ibaret olmadığını vurgulayan Kasapoğlu, "Stadyumdaki tecrübe alanlarıyla, maç sırasındaki interaktif içerikleriyle, maç öncesi ve sonrası için üretilen dijital ürünleriyle futbol artık bir spor faaliyetinden çok daha fazlasıdır. Dünya Kupası için FIFA’nın çıkardığı FIFA Plus uygulaması önümüzdeki en yeni örneklerden. Uygulama, Dünya Kupası tecrübesini seyir teknolojisi anlamında, adeta başka bir boyuta taşıdı. Maçları tribünde izlerken kamerayı açtığınızda oyuncuların adını, hangi mevkide oynadıklarını, futbolcuların saha üzerindeki anlık performanslarını ve ısı haritalarını gerçek zamanlı olarak görebiliyordunuz. Teknolojinin geldiği bu seviye, hayranlık uyandırıcı. Bu seviyeden uzak kalmamamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

“300 milyona yakın insan bu oyunu oynamakta”

VAR uygulamasının, hata payının düşürülmesi için getirildiğini ve bu uygulamayla hakemlere güç verilmesini amaçladıklarını belirten Kasapoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Futbol daha şeffaf olsun, izleyici tarafından güvenilirliği yükselsin. 1966 Dünya Kupası Finali’ni hatırlayın. Top çizgiyi geçti mi geçmedi mi? Futbol dünyası, finali kazananı değil, yıllarca bu konuyu tartıştı. VAR uygulaması, doğru karar verme konusunda futbola çok önemli katkılar sağlıyor. Futbol, dünya tarihinde en geniş sınırlara ulaşmış olgudur. Dünya nüfusunun yarısı, bir şekilde futbolun tüketicisidir. 300 milyona yakın insan da bizzat bu oyunu oynamakta. Deloitte’ın son yaptığı araştırmada Avrupa’da futbolun pazar değeri 27,6 milyar avroya yükselmiş. Bu değerin yüzde 50’sini ise 5 büyük lig oluşturuyor. Futbol demek ekonomi demektir."

Sahadaki başarının marka değerine dönüşmesi gerektiğini ve spordaki finansal sürdürülebilirliğin sağlanması gerektiğini anlatan Kasapoğlu, Türkiye’de spor ekonomisinin büyütülmesi gerektiğini dile getirdi.

Sporda hukuki arka planı güçlendirmek ve spor kulüplerinin borç sarmalına girmesini önlemek için Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu'nun mecliste tüm grupların oy birliğiyle kabul edildiğini hatırlatan Bakan Kasapoğlu, "Altyapı ve tesis yatırımları, çıkarılan kanunlar, finansal düzenlemeler, futbolda sürdürülebilirlik noktasında çok olumlu katkılar yaptı. 2010 yılından bu yana, pazar değeri her geçen yıl büyüyor. Artık önümüze bakma ve yeni projeler, fikirler üretme aşamasındayız. Herkes daha global düşünüyor, daha global tüketiyor. Bu yüzden sadece bulundukları coğrafyanın takımlarını destekleme, o pazarın içerisinde olma durumu artık geçmişte kaldı." değerlendirmesinde bulundu.