Gençlerin tartışması kanlı bitti!

İHA

Balıkesir'in Edremit ilçesinde kız meselesi yüzünden çıkan kavgada bıçaklanan genç kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Yakalanan 18 yaşındaki zanlı suç makinesi çıktı.

İHA'nın haberine göre, aralarında kız arkadaş yüzünden husumet bulunduğu öğrenilen 3 genç, Sarıkız Mahallesi meydanında karşılaşarak tartışmaya başladı. Gençlerin tartışması bir anda kavgaya dönüştü.

AĞIR YARALANAN GENÇ KURTARILAMADI

Kavgada 18 yaşındaki A.K., Alim İçen'i (23) 3 kez karnından bıçakladı. İçen kanlar içinde yere yığılırken, zanlı ile yanındaki Ö.F.S. (20) kaçtı. İhbar üzerine polis ile birlikte olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekibi, yaralı genci Edremit'te özel hastaneye kaldırıldı. Ameliyata alınan genç, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. İçen'in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Kaçan şüpheliler A.K. ve Ö.F.S. ise, polis tarafından kısa sürede yakalandı. Katil zanlısı A.K.'nin 11 suçtan, Ö.F.S.'nin ise 8 ayrı suçtan kayıtlarının olduğu öğrenildi.