15-20 yaş arası saat 15.00'e kadar sokağa çıkabilecek. 65 yaş üstü vatandaşlar geçtiğimiz pazar günü 4 saat dışarıya çıkmışlardı. 0-14 yaş grubu ise günler sonra çarşamba günü dışarı çıktı. Bugün ise 15-20 yaş grubu, güzel havanın tadını çıkaracak.

4 saat sokağa çıkma izinleri olan gençler Pendik'te uçurtma uçuracak.