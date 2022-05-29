Gençlerbirliği'nde seçim ertelendi

Gençlerbirliği Spor Kulübünün olağan genel kurulunda çoğunluk sağlanamadı.

Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde yapılan genel kurul, yeterli çoğunluk sağlanamadığı için ertelendi.

Genel kurul, 5 Haziran'da çoğunluk aranmaksızın Türkiye Karayolları Genel Müdürlüğünde yer alan Halil Rıfat Paşa Konferans Salonu'nda yapılacak.