Gençlerbirliği, Spor Toto 1. Lig'in 29. haftasında sahasında Kocaelispor ile oynayacağı kritik maçı kazanarak alt sıralardan uzaklaşmayı hedefliyor.
Sezonun 28. haftasını bay geçen başkent ekibinin küme düşme hattıyla arasında 3 puanlık fark bulunuyor.
Ligde 33 puanla 13. sırada bulunan kırmızı-siyahlı ekip, 32 puana sahip Kocaelispor ile Eryaman Stadı'nda oynayacağı önemli maçtan galibiyetle ayrılarak ligin son bölümünde düşme korkusu yaşamak istemiyor.
Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde AA muhabirine açıklamalarda bulunan futbolcular Aksel Aktaş ve Muhammed Bayır, kritik virajı kayıpsız geçmek istediklerini söyledi.
Sakatlığını atlatan orta saha oyuncusu Aksel, sakatlığın her futbolcunun başına gelebileceğini belirterek, "Güçlü dönmek için en iyi şekilde çalışmak lazım. Öyle de yaptım. İnşallah güzel bir dönüş olur, tekrar sakatlık olmaz." dedi.
"Kocaelispor maçı, çok kritik bir karşılaşma olacak." diyen Aksel, "İnşallah bizim için güzel bir sonuç olacak. İnşallah üç puan alırız ve biraz rahatlamış oluruz." değerlendirmesinde bulundu.
Aksel, başkent ekibinin sezonun son bölümünde sıkıntılı bir süreç yaşayacağını düşünmediğini dile getirerek, "Tabii ki her maçta her şey olabilir, kaybedebiliriz, kazanabiliriz ama takım iyi gidiyor. Sıkıntı yaşayacağımızı düşünmüyorum. Herkes de burada, eksik yok. Elimizden geleni yapacağız." diye konuştu.
Kocaelispor maçının önemine işaret eden Aksel, taraftarlardan bu maça daha fazla ilgi göstermeleri çağrısında bulunarak, "Onları inşallah mutsuz etmeyeceğiz." ifadesini kullandı.
Muhammed: "Zorlu bir viraja girdik"
Başkent ekibinin sol beki Muhammed Bayır, bay geçtikleri arayı verimli geçirdiklerini vurgulayarak, "Ciddi bir viraja girdik. Bu hafta rakiplerimizin kazanması, bizim bay geçmemiz, ciddi bir viraja girdiğimizi gösteriyor. Biz genelde zor maçların hep üstesinden geldik. Direkt rakibimizle oynayacağız, Kocaelispor'u yenip bunu avantaja çevireceğimize inanıyorum." şeklinde konuştu.
LuaLua ve Aksel Aktaş'ın da sakatlıklarını atlattığına dikkati çeken tecrübeli futbolcu, şöyle devam etti:
"Sezon başından beri bazı eksiklerin dezavantajını yaşadık. Sakatlık, kart cezalısı gibi. O yüzden kadronun tamamına yakını artık antrenmanlara çıkıyor. Bu da bizim için avantaj oluyor. Daha alternatifli bir kadro olduk. Aslında eksiklerin böyle bir zamanda geri gelmesi bize çok daha iyi oldu. Çünkü şu anda daha zorlu bir viraja girdik. Şu anda elimizde kadro genişliği olarak bütün takım nerdeyse dönmüş oldu. Bu, bizim için bu zorlu süreçte bir avantaj oldu."
Muhammed, kırmızı-siyahlı taraftarlara ise "Bizim için çok kritik bir maç. Yenmek için sahaya çıkacağız. Yendiğimiz takdirde belki 9, 12 puanlık bir maç olacak. İçerde oynadığımız için taraftar ve saha avantajını kullanmak istiyoruz. Bu karşılaşmaya, normal maçlardan ekstra bir ilgi bekliyoruz." çağrısı yaptı.
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