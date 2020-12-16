Genç kızlar tekme tokat birbirine girdi!

Kavga, Yıldırım ilçesindeki bir parkta yaşandı. 2 grup halinde parkta buluşan kızlar arasında, `erkek arkadaş´ nedeniyle tartışma çıktı.

DHA'nın haberine göre, kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Kızlar, birbirlerine tekme tokat saldırdı. Birbirlerinin saçlarından tutan ve tekmeler atan kızların kavgası, parkta bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kızlardan bazılarının maske takmadığı görülürken, kavgada sosyal mesafe de hiçe sayıldı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, büyük tepki çekti.

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