Genç doktora kâbusu yaşatmıştı! Önemli gelişme!

Aslen Malatyalı olan Hacer Demirel, 19 yaşındayken üniversiteye hazırlık için gittiği dershanede Cebrail Can K. ile tanıştı. Platonik aşk yaşayan Cebrail Can K., taciz ettiği Demirel'i, üniversiteyi kazanmasının ardından yerleştiği Erzurum'da da taciz etmeye devam etti.
DHA'nın haberine göre, Hacer Demirel'in üniversiteyi bitirip, Kilis Devlet Hastanesi'nde göreve başlamasının ardından Cebrail Can K., okulu bırakarak peşinden gittiği genç doktoru taciz etmeyi sürdürdü.
Hakkında 2 dava açılan ve 7 kez uzaklaştırma kararı verilen Cebrail Can K., tacizlerine devam edince Hacer Demirel, geçen ağustos ayında yeniden polise başvurdu.
Şikayet üzerine gözaltına alınan Cebrail Can K., hakkında 8 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılarak, Adana'ya gönderildi. Cebrail Can K.'nin burada yapılan kontrolde akıl sağlığının yerinde olmadığı yönünde rapor verildi.
"KAPSAMLI RAPOR İÇİN BAŞVURU YAPTIK"
Yaşananların ardından görev yeri değiştirilen Doktor Hacer Demirel'in şikayetçi olduğu sanık Cebrail Can K.'nin yargılanmasına bugün başlandı.
Kilis 3´üncü Asliye Ceza Mahkemesi´nde görülen davanın ilk duruşmasına 7 yıldır tacize uğrayan Doktor Hacer Demirel ile sanık Cebrail Can K. katılmadı. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı´nın müdahillik talebinin kabul edildiği, diğer başvuruların müdahillik talebinin reddedildiği duruşma, eksiklerin giderilmesi için ertelendi.
Duruşma çıkışı gazetecilere açıklama yapan Hacer Demirel´in avukatı İslim Argıllı Suvat, sanık Cebrail Can K.'nin gözaltına alınmasının ardından gönderildiği Adana Ekrem Tok Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi´nde adli melekeleri olmadığına dair rapor aldığını belirterek, "Biz bu raporun yeterli olmadığını, kapsamlı bir rapor alınması için başvuru talebinde bulunduk. Bu konudaki başvurumuz gelecek celsede değerlendirilecek. Yine duruşmaya katılmadığından sanığın ifadesi de resmi adresi Malatya olduğu için orada talimatla alınacak" dedi.
"1570 FARKLI NUMARADAN TACİZ MESAJI"
Avukat Suvat, müvekkilinin yaşananların ardından görev yerinin değiştiğini ancak tehlikenin sürdüğünü ifade etti. Sanığın son bir yıl içerisinde müvekkiline 1570 farklı numaradan taciz mesajları attığını belirten Suvat, "Müvekkilime binlerce mesaj attığı görülüyor.
Bu inanılmaz bir rakam. Müvekkilimi, ciddi, ısrarlı bir takipten kurtarmayı hedefliyoruz. Sanığın cezai ehliyetinin olup olmadığı hususu var. Kamu vicdanının rahatlatılması gereken bir dosya. Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan bütün kadınlar için emsal teşkil edecek bir kararın çıkmasını bekliyoruz" diye konuştu.
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