Geçmiş olsun Doğucan Haspolat

Süper Lig'in 20. haftasında Kasımpaşa'nın Hatayspor'u 3-1 yendiği maçın 89. dakikasında talihsiz bir sakatlık yaşandı.

Lacivert-beyazlı takımda forma giyen Doğucan Haspolat, Hataysporlu futbolcu Bertu ile girdiği iki mücadele sonrası yerde kaldı ve rakibinin kramponu yüzünde ciddi bir yaralanmaya neden oldu. 21 yaşındaki ambulansla hastaneye kaldırılırken, çenesinden yanağına kadar bir yarık oluştuğu gözlendi.

Oyuncuya hastanede plastik cerrahi tarafından müdahale edildi. Doğucan'ın Giresunspor maçında oynayıp oynamayacağı henüz belli değil.