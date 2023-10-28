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        Haberler Spor Futbol Milli Takım Geçiş Oyunu Habertürk'te başlıyor! - Futbol Haberleri

        Geçiş Oyunu Habertürk'te başlıyor!

        Habertürk'te spor zamanı, futbol vakti... Yepyeni bir program, bambaşka bakış açıları, futbol gündeminde ne ararsanız bu yayında! Ciner Medya Spor Yayınları Koordinatörü Mehmet Ayan, Ciner Medya Spor Yayınları Koordinatörü Yardımcısı Ahmet Selim Kul ve Cem Dizdar ile "Geçiş Oyunu" 30 Ekim Pazartesi günü saat 23:00'te Habertürk TV'de...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.10.2023 - 13:37 Güncelleme: 28.10.2023 - 13:37
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        Geçiş Oyunu Habertürk'te başlıyor!
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        29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı

        Habertürk'te spor zamanı, futbol vakti... Yepyeni bir program, bambaşka bakış açıları, futbol gündeminde ne ararsanız bu yayında! Ciner Medya Spor Yayınları Koordinatörü Mehmet Ayan, Ciner Medya Spor Yayınları Koordinatörü Yardımcısı Ahmet Selim Kul ve Cem Dizdar ile "Geçiş Oyunu" 30 Ekim Pazartesi günü saat 23:00'te Habertürk TV'de...

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