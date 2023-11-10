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        Haberler Dünya İsrail Gazze'de yine sivilleri hedef aldı

        İsrail Gazze'de yine sivilleri hedef aldı

        Filistin Kızılayı "İsrail keskin nişancılarının açtığı ateş sonucu Gazze'deki Kudüs Hastanesi'ne sığınanlardan yaralananlar oldu. Hastane çevresinde yoğun çatışmalar sürüyor" dedi. Öte yandan Gazze'deki İçişleri Bakanlığı ise "İsrail'in Gazzenin güneyine giden yerinden edilmiş sivilleri hedef alması sonucu ölenler ve yaralananlar var" açıklamasında bulundu. Gazze'deki El Şifa Hastanesi Müdürü İsrail'in Gazze'de okula düzenlediği saldırıda en az 20 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.11.2023 - 17:14 Güncelleme: 10.11.2023 - 17:28
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        İsrail Gazze'de yine sivilleri hedef aldı
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