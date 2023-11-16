Gazze'de internet ve telefon hizmetleri kesildi

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İsrail-Hamas çatışması sürerken, İsrail ordusu Gazze üzerinde her geçen gün saldırılarını yoğunlaştırıyor. Son olarak Filistin Telekomünikasyon şirketi Paltel ve Jawwal: Gazze'de tüm internet ve telefon hizmetleri kesildiğini bildirdi.

Filistin Telekomünikasyon Şirketi tarafından yapılan açıklamada "Enerji kaynaklarının tükenmesi nedeniyle Gazze Şeridindeki sabit hat ve cep telefonları ile internet iletişim hizmetleri tamamen kesildi." denildi.