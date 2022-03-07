Gaziantep, Hatayspor'u geçemedi

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Gaziantep FK ile Atakaş Hatayspor Kalyon Stadı'nda karşı karşıya geldi.

Gol düellosuna sahne olan mücadele 2-2 sona erdi.

Ev sahibi takımın gollerini 5 ve 79. dakikalarda Alexandru Maxim kaydetti. Konuk ekibin golleri 20. dakikada kendi kalesine Caulker ve 30'da Ayoub El Kaabi'den geldi.

Bu sonucun ardından galibiyet hasreti 5 maça çıkan Gaziantep FK puanını 37'ye, Hatayspor ise 43'e yükseltti.