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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Gazeteci Tolga Şardan'a gözaltı kararı! - Öne çıkan haberler

        Gazeteci Tolga Şardan gözaltına alındı

        Gazeteci Tolga Şardan, "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan hakkında başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.11.2023 - 15:09 Güncelleme: 01.11.2023 - 15:21
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        Gazeteci Tolga Şardan gözaltına alındı
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        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, T24 isimli internet sitesinde 31 Ekim'de yer alan gazeteci Tolga Şardan'ın, "MİT'in Cumhurbaşkanlığına sunduğu 'yargı raporu'nda neler var?" başlıklı yazısının içeriğinde "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçunun unsurlarını oluşturacak nitelikte söz ve beyanlar bulunduğunu değerlendirerek, resen soruşturma başlattı.

        AA'da yer alan habere göre Şardan, soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

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        #Tolga Şardan
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