Galip Öztürk ile aynı karede görülen hakime inceleme

Firari işadamı Galip Öztürk ile aynı fotoğraf karesinde görülen Hakim Kemal Alver, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından Samsun Adalet Komisyonu Başkanlığı görevinden alındı.

Kurul'un, Alver hakkında inceleme başlattığı öğrenildi.