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Son dakika haberi Galeria Sitesi'nin müteahhidi yakalandı!

Diyarbakır'da depremde yıkılan ve 89 kişiye mezar olan Galeria Sitesi'nin müteahhidi Sedat Eser Ankara'da yakalandı

Giriş: 12.04.2023 - 12:45 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika haberi: Galeria Sitesi'nin müteahhidi yakalandı!
Galeria Sitesi'nin müteahhidi yakalandı!
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DHA

Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Diyarbakır’da, 1’i boş 7 bina yıkıldı.

Yenişehir ilçesinde kentin ilk alışveriş merkezi olarak 1999 yılında hizmete giren, 4 katı alışveriş merkezi olup, 8 katı da 128 daireden oluşan 4 bloklu Galeria Sitesi'nin 1 bloku, depremlerin ilkinde yıkıldı.

DHA'da yer alan habere göre 89 kişi yaşamını yitirdi, 22 kişi de yaralandı. Geride kalan 3 blok kontrollü yıkılırken çökme yaşandı. Yıkılan sitede, enkaz kaldırma ve demir toplama çalışmaları devam ediyor. Kent genelinde ise 414 kişi hayatını kaybetti, 912 kişi de yaralandı.

MÜTEAHHİT İÇİN YAKALAMA KARARI

Galeria Sitesi’nde polisin çalışması sürerken, soruşturma kapsamında bazı kişilerin ifadelerine başvuruldu. Hakkında yakalama kararı bulunan müteahhit Sedat Eser, Ankara’da dün gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Sedat Eser, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden ifade verecek.

Öte yandan kentteki soruşturmalarda, yapım kusurları ve kolon kesme iddialarına ilişkin bugüne kadar aralarında müteahhitlerin de bulunduğu 17 kişi 'olası kastla öldürmek' suçundan tutuklandı, 23'ü adli kontrolle 25 kişi serbest bırakıldı, 4 şüphelinin yakalanmasına çalışılıyor.

Haberi Hazırlayan : Kenan Butakın
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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