Tekerlekli Sandalye Basketbol Ligi Play-off yarı final serisi üçüncü karşılaşması Yalova 90. Yıl Spor Salonu'nda oynandı. Kazananın adını finale yazdıracağı 1-1’lik serinin son maçına Fenerbahçe daha etkili başladı.

İlk çeyrek Fenerbahçe 19-11’lik üstünlüğü ile sona erdi. İkinci çeyrekte maça ortak olan sarı-kırmızılar, soyunma odasına 32-31’lik üstünlükle girdi.

Kıran kırana geçen üçüncü periyotta Fenerbahçe 46-44’lük skor avantajıyla son çeyreğe girdi. Son çeyrekte oyundaki üstünlüğünü artıran sarı-lacivertliler mücadeleyi 63-55 kazandı. Seriyi 2-1’e getiren Fenerbahçe final serisinde Gazişehir Gaziantep ile şampiyonluk mücadelesi verecek.

Final serisi mücadeleleri yarın oynanacak karşılaşmayla başlayacak. Öte yandan Galatasaray Tunç Holding ile Beşiktaş arasında oynanacak üçüncülük maçı yarın yapılacak.