Galatasaray şut çalıştı

Florya Metin Oktay Tesisleri´nde topla ısınmayla başlayan idman, üç grup halinde 5´e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, ayak tenisinin ardından şut çalışmasıyla sona erdi.

Sarı-kırmızılılar, yarın saat 11.00´de yapacağı antrenmanla Kayserispor maçı hazırlıklarını tamamlayacak ve öğleden sonra Kayseri´ye hareket edecek.