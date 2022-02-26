Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında yarın sahasında Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelecek. Nef Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Ümit Öztürk yönetecek.

Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonlarından birini geçiren Galatasaray, geçen hafta deplasmanda Göztepe'yi 3-2 yenerek 6 maç aradan sonra galibiyet elde etmişti.

Sarı-kırmızılı takım, 8 galibiyet, 8 beraberlik ve 10 yenilgi sonucunda topladığı 32 puanla ligin 26. haftasını 13. sırada tamamladı.

Galatasaray'ın başında çıktığı 7. maçında galibiyetle tanışan Dominic Torrent, kazandıkları Göztepe maçının son bölümünde oynanan oyundan memnun kaldı. İzmir deplasmanında başladığı ilk 11'ini 62. dakikada değiştirmeye başlayan İspanyol teknik adam, takımının önde baskı kurduğunu gördü.

Peş peşe ataklarını sürdürürken penaltı kazanarak öne geçen sarı-kırmızılılarda Torrent, yarın akşam ağırlayacakları Çaykur Rize maçına da Gomis, Ciculdau, Berkan ve Emre Kılınç'ı birlikte maça başlatacak.

Geçtiğimiz hafta bu 4 isim oyuna dahil olduktan sonra kıpırdanan Aslan’ın Çaykur Rize maçını da kazanarak artık istikrar yakalamak istediği öğrenildi.