Galatasaray set vermeden kazandı

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 24. haftasında Galatasaray HDI Sigorta, Spor Toto'yu 3-0 mağlup etti.

Salon: Burhan Felek Vestel

Hakemler: Seçkin Yener, Mehmet Gül

Galatasaray HDI Sigorta: Burak Güngör, Emir Öztürk, Edgar, Yasin Aydın, Oğuzhan Karasu, Orçun Ergün (Beytullah Hatipoğlu, Onurcan Çakır, Aykut Acar, Selim Kalaycı)

Spor Toto: Yüksel Bıdak, Muhammet Kaya, Kuklinski, Çağatay Durmaz, Vucicevic, Batuhan Avcı (Abdulsamet Yalçın, Doğan Karakoç, Azizcan Ataoğlan, Savaş Kaplan, Dautefendic)

Setler: 25-18, 25-15, 25-21

Süre: 77 dakika (23, 25, 29)