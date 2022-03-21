Galatasaray, Sarıyer'i 4 sette geçti

Salon: Bahçeşehir Orman Fakültesi

Hakemler: Caner Çildir, Recep Karakoç

Sarıyer Belediyespor: Sezen Keşkekoğlu, Lila Şengün, Crncevic, Begüm Hepkaptan, Kongyot, Chatchu-On, (Gülce Güçtekin, Merve Tanıl, Pelin Eroktay, Ecem Aknam)

Galatasaray: İlkin Aydın, Zeynep Demirel, Carutasu, Vasilantonaki, Planinsec, Nilay Karaağaç, (Gizem Güreşen, Sude Hacımustafaoğlu)

Setler: 26-24, 12-25, 17-25, 11-25

Süre: 108 dakika (34, 26, 27, 21)