Galatasaray Nef, Kaf-Kaf'ı devirdi

Karşılıklı basketlerle başlayan maçta Pınar Karşıyaka Tyus ve Taylor ile etkili olurken, rakibine Dee Bost ve Kravish ile karşılık veren Galatasaray Nef ilk periyodu 21-20 önde bitirdi.
İkinci periyotta pota altında Sadık Emir Kabaca, dış atışlarda da Trimble ile etkili olan Galatasaray Nef, 18. dakika tamamlanırken skoru 42-31 yaptı. Konuk ekip Colson ve M'baye ile skoru dengelemeye çalışırken, sarı-kırmızılılar soyunma odasına da 47-40 önde gitti.
Maçın ikinci yarısına da iyi başlayan Galatasaray Nef, 23. dakikada farkı 12 sayıya (55-43) çıkardı. Daha sonra Roll ve Colson'un öncülüğünde 11-0'lık seri bulan Pınar Karşıyaka, 27. dakikada farkı 1 sayıya (55-54) indirdi. Trimble ile dış atışlardan bulduğu basketle toparlanan Galatasaray Nef, son çeyreğe de 67-57 önde girdi.
Müsabakada son periyot Trimble ile Colson'un karşılıklı üç sayılık basketlerine sahne olurken, Galatasaray Nef son iki dakikaya 83-78 önde girdi. Kalan sürede rakibine üstünlüğünü kabul ettiren sarı-kırmızılı takım, salondan 84-78 galip ayrıldı.
Salon: Sinan Erdem
Hakemler: Mehmet Şahin, Mehmet Serdar Ünal, Ziya Özorhon
Galatasaray Nef: Dee Bost 14, Trimble 26, Göksenin Köksal 8, Blakcshear 6, Kravish 14, Sadık Emir Kabaca 5, Canaan 3, Canberk Kuş, Okben Ulubay 6, Ege Arar, Rıdvan Öncel 2
Pınar Karşıyaka: Taylor 5, Yunus Sonsırma 2, Colson 29, Tyus 14, M'baye 9, Roll 9, Berkan Durmaz 2, Mahir Ağva 4, Can Korkmaz 4
1. Periyot: 21-20
Devre: 47-40
3. Periyot: 67-57
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