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Galatasaray Kulübü'nün tüzük tadil kongresi başladı

Galatasaray Kulübü'nde tüzük tadil tasarısının görüşüleceği olağanüstü genel kurul toplantısı başladı. Hazırlanan tüzük tadil tasarısında, yıllık olağan genel kurullarda mali ve idari bakımdan ayrı yapılan ibra uygulamasının tek bir ibra oylaması şeklinde düzenlenmesi gibi maddeler yer alıyor

Giriş: 10.06.2023 - 10:55 | Güncelleme: ABONE OL
Galatasaray Kulübü'nün tüzük tadil kongresi başladı
HABERTURK.COM / Ajanslar

Galatasaray Kulübü'nde tüzük tadil tasarısının görüşüleceği olağanüstü genel kurul toplantısı başladı.

Lütfi Kırdar Kongre Merkezi Anadolu Oditoryum Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen olağanüstü genel kurulun divan başkanlığına Gözde Büyükeroğlu seçildi.

Genel kurulda, yönetim kurulunun tüzük maddelerinde yapılmasını talep ettiği değişiklikler görüşülerek karara bağlanacak.

Hazırlanan tüzük tadil tasarısında, yıllık olağan genel kurullarda mali ve idari bakımdan ayrı yapılan ibra uygulamasının tek bir ibra oylaması şeklinde düzenlenmesi, yönetim kurulu ve diğer kurulların görev sürelerinin üç yıldan iki yıla indirilmesi, kulüp faaliyet yılının Galatasaray Sportif AŞ faaliyet yılı ile uyumlu olarak 1 Haziran tarihinde başlayıp, 31 Mayıs tarihinde sona erecek şekilde değiştirilmesi ve kurumsal takvimin buna uygun olarak güncellenmesi gibi maddeler yer alıyor.

Şampiyonluk kupası salonda

Bu arada Galatasaray Futbol Takımı'nın Spor Toto Süper Lig'de sezonu zirvede tamamlayarak kazandığı şampiyonluk kupası, salona getirildi.

Sarı-kırmızılı kulübün üyeleri, kupayla hatıra fotoğrafı çektirdi.

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