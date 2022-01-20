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Galatasaray - Kasımpaşa maçında Ahmet Çalık unutulmadı

Geçtiğimiz günlerde trafik kazasında vefat eden Ahmet Çalık'ı anmak için Galatasaray - Kasımpaşa maçının ilk 5 dakikasında sarı-kırmızılı taraftarlar sessiz bir şekilde karşılaşmayı izledi. Tribünlerde de, 'Çocukluk aşkın seni hiç unutmayacak, kalbimizdesin Ahmet Çalık' pankartı açıldı

20.01.2022 - 20:41 | Güncelleme: ABONE OL
Galatasaray - Kasımpaşa maçında Ahmet Çalık unutulmadı

Spor Toto Süper Lig’in 22. haftasında Galatasaray evinde Kasımpaşa ile karşılaşırken, geçtiğimiz günlerde trafik kazasında vefat eden Konyasporlu futbolcu Ahmet Çalık unutulmadı.

Aynı zamanda sarı-kırmızılıların eski futbolcusu da olan Ahmet Çalık için tribünlerde, 'Çocukluk aşkın seni hiç unutmayacak, kalbimizdesin Ahmet Çalık' pankartı açıldı.

Galatasaraylı taraftarlar da sarı-kırmızılılarda oynarken giydiği 5 numaralı formanın anısına maçın ilk 5 dakikasında sessiz bir şekilde otururken daha sonra 'Ahmet Çalık ölmedi, kalbimizde yaşıyor' tezahüratında bulundu ve saha kenarlarına karanfil attı.

Maçın 5. dakikasında da iki takım futbolcuları ve maçın hakemi Tugay Kaan Numanoğlu alkışlarla Ahmet Çalık'ı andı.

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