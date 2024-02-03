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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray kadrosunu UEFA'ya bildirdi - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray kadrosunu UEFA'ya bildirdi

        Galatasaray, Avrupa Ligi'nde kullanacağı kadroyu UEFA'ya bildirdi. Sarı kırmızılılar; Berkan Kutlu, Serge Aurier ve Carlos Vinicius'u listeye ekledi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.02.2024 - 12:01 Güncelleme: 03.02.2024 - 12:02
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        Galatasaray kadrosunu UEFA'ya bildirdi
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        Galatasaray, ara transfer döneminde çalışmalarını büyük ölçüde tamamladı. Sarı kırmızılılar, şu ana dek gerekli gördüğü iki bölgeye takviye yaptı.

        Galatasaray, sağ bekte Sacha Boey'un ayrılığı sonrası Serge Aurier'yi 4 aylığına kadrosuna kattı.

        Cedric Bakambu'yu, Real Betis'e satan sarı kırmızılılar; tecrübeli oyuncunun yerini ise Carlos Vinicius'u kiralayarak doldurdu.

        Sezon başında Leipzig'den kiralanan Angelino da Roma'ya transfer oldu. İspanyol futbolcunun lisansı, Sacha Boey ve Bakambu ile birlikte federasyonun sisteminden silindi.

        Böylece kadroda 3 yabancı futbolcu için yer açıldı. Galatasaray, Avrupa Ligi play off turunda Sparta Prag ile karşılaşacağı maç öncesi kadrosunu UEFA'ya bildirdi.

        Sarı kırmızılı ekip, yeni transferler Aurier ve Vinicius ile birlikte Berkan Kutlu'ya Avrupa kadrosunda yer verdi.

        Galatasaray, 9 Şubat'a kadar fırsat transferi yapmayı da hedefliyor. Sarı kırmızılılar, sol bek veya orta sahaya bir yabancı futbolcu takviyesi yapmayı istiyor.

        Takıma katılacak oyuncu, yalnızca ligde ve Ziraat Türkiye Kupası'nda forma giyebilecek.

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