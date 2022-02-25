UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turuna yükselen Galatasaray'ın muhtemel rakipleri belli oldu.

Atalanta

Porto

Sevilla

RB Leipzig

Rangers

Barcelona

Real Betis

Braga

Doğrudan son 16 turuna yükseldiği için Şubat ayını Avrupa'da maç yapmadan geçiren sarı-kırmızılılar, maçlarını 10-17 Mart'ta oynayacak.

UEFA Genel Merkezi'nde düzenlenecek kura töreni 25 Şubat Cuma günü(yarın) yapılacak. Son 16 turu eşleşmelerinin belli olacağı kura çekimi saat 14.00'te başlayacak. Galatasaray lider tamamladığı için kura çekimine seribaşı olarak katılacak.