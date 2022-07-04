Sarı-kırmızılılar, 7 Temmuz Perşembe günü Avusturya'nın Graz kentine geçecek.

Çalışmalarını 19 Temmuz'a kadar Bad Waltersdorf kasabasında sürdürecek olan Galatasaray, 4 hazırlık maçı oynayacak.

Maç programı:

9 Temmuz Cumartesi | 20:30 | Galatasaray - Sturm Graz

13 Temmuz Çarşamba | 20:00 | Galatasaray - MOL Fehervar

16 Temmuz Cumartesi | 20:00 | Galatasaray - Sigma Olomouc

19 Temmuz Salı | 19:00 | Galatasaray - Pardubice