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Galatasaray için Jailson iddiası!

Devre arasında ön liberoya takviye yapmayı planlayan Galatasaray 'da gündeme sürpriz bir isim geldi. Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Jailson'a sarı-kırmızılıların talip olduğu belirtildi

31.12.2021 - 10:29 | Güncelleme: ABONE OL
Galatasaray için Jailson iddiası!

Fenerbahçe'de iki sezon forma giyen Brezilyalı orta saha Jailson, sarı lacivertli kulüpten 4,5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Çin ekibi Dalian Pro'ya transfer olmuştu.

Brezilya basınından UOL Esporta'da yer alan habere göre, Çin ekibinde yaşadığı ödeme sıkıntısı nedeniyle sözleşmesini fesheden 26 yaşındaki futbolcu için Süper Lig'den bir talip çıktı.

UOL'de yer alan iddiaya göre 6 numara arayışlarını sürdüren Galatasaray, bonservisi elinde olan Jailson'u transfer etmek istiyor.

CEIDE TEKLİFİ

Öte yandan sarı-kırmızılı takımın Rosenborg'un 20 yaşındaki kanat oyuncusu Emil Konradsen Ceide için teklifte bulunduğu iddia edildi. Norveç basını Rosenborg’un henüz sarı-kırmızılılara yanıt vermediğini duyurdu. 20 yaşındaki futbolcu son sezonda 36 maçta 12 gol, 11 asistlik bir performans ortaya koydu.

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