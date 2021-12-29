Galatasaray, Meksika ekiplerinden Tigres forması giyen stoper Carlos Salcedo'yu kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Goal'de yer alan habere göre; Meksika ekibi Tigres forması giyen Carlos Salcedo’nun Galatasaray’ın radarında...

Galatasaray ve Tigres arasındaki görüşmeler devam ederken 5 Ocak’ta başlayacak transfer döneminde Sarı Kırmızılı ekip, Carlos Salcedo’yu İstanbul’a getirip sözleşme imzalamayı planlıyor.

Sarı Kırmızılı ekibin teknik direktörü Fatih Terim’in ısrarla istediği oyunculardan birisi olan Carlos Salcedo transferinin, en kısa sürede sonuçlanması bekleniyor.

Ocak 2019’da Almanya’nın Frankfurt takımından Tigres’e transfer olan Carlos Salcedo, takımıyla 100 karşılaşmaya çıkarken 6 gol katkısında bulundu.

Carlos Salcedo kimdir?



Meksika doğumlu olan 28 yaşındaki Salcedo, futbola 2011 yılında ZBR Academy’de başladı.

Ardından ülkesinin takımlarından Tigres’in yolunu tutan başarılı stoper, daha sonra İtalya’nın Fiorentina ve Almanya’nın Frankfurt takımlarında da forma giydi.

Avrupa macerasının ardından ülkesine dönen Meksikalı futbolcu, Tigres formasıyla başarılı performans sergileyince yeniden Avrupa takımlarının dikkatini çekti.



