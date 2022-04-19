Salon: Burhan Felek Vestel

Hakemler: Ebru Kaya, Aylin Turnaoğlu

Galatasaray HDI Sigorta: İlkin Aydın, Zeynep Demirel, Caratasu, Vasilantonaki, Planinsec, Gamze Kılıç (Gizem Güreşen, Nilay Karaağaç)

PTT: İlayda Uçak, Dimitrova, Campos, Bahar Akbay, Sıla Çalışkan, Merve Tanyel (Simay Kurt, Semra Özer, Çağla Erdem, Rousseaux, Ceren Domaç)

Setler: 25-19, 25-11, 25-22

Süre: 73 dakika (25, 23, 25)

Sultanlar Ligi play-off 5-6'ncılık etabı ikinci maçında Galatasaray HDI Sigorta, sahasında PTT'yi 3-0 mağlup etti.

Böylece seriyi 2-0 kazanan Galatasaray HDI Sigorta, ligi 5. sırada bitirdi.

Sarı-kırmızılı takım, 2022-2023 sezonunda Challenge Kupası'nda Türkiye'yi temsil edecek. Sultanlar Ligi'ni 6. sırada tamamlayan PTT ise Balkan Kupası'na katılacak.