Galatasaray HDI Sigorta: 3 - Bursa Büyükşehir Belediyespor: 0

Salon: Burhan Felek Vestel

Hakemler: Yasin Okumuş, Caner Çildir

Galatasaray HDI Sigorta: Sedlacek, Emre Savaş, Murat Yenipazar, Divis, Doğukan Ulu, Torres (Beytullah Hatipoğlu, Yasin Aydın, Hakkı Çapkınoğlu)

Bursa Büyükşehir Belediyespor: Burakhan Tosun, Radke, Bahov, Uğur Eren, Krauchak, Gökhan Gökgöz (Ahmet Karataş, Umut Özdemir, Uğur Güneş, Berkun Üstündağ, Burhan Zorluer)

Setler: 25-21, 25-19, 25-21

Süre: 76 dakika (26, 25, 25)

Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi 5-8'incilik etabı üçüncü maçında Galatasaray HDI Sigorta, Bursa Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 yendi ve seriyi 2-1 kazandı. Galatasaray HDI Sigorta ligde 5'incilik, Bursa Büyükşehir Belediyespor ise 7'ncilik için mücadele verecek.