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Galatasaray HDI Sigorta: 3 - Bolu Belediyespor: 0

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 21. haftasında Galatasaray HDI Sigorta, Bolu Belediyespor'u 3-0 yendi

27.02.2022 - 16:08 | Güncelleme: ABONE OL
Galatasaray HDI Sigorta: 3 - Bolu Belediyespor: 0

Salon: Burhan Felek Vestel

Hakemler: Erol Akbulut, Metin Korkut

Galatasaray HDI Sigorta: İlkin Aydın, Zeynep Demirel, Caratasu, Vasilantonaki, Planinsec, Gamze Kılıç (Gizem Güreşen, Beren Kızılırmak, Nilay Karaağaç, Sude Hacımustafaoğlu)

Bolu Belediyespor: Burcu Şentürk, İdil Kambur, Ece Kozdere, Havlickova, Calderon, Kharchenko (Özlem Güven, Dilara Bağcı, Samadova, Çağla Salih, Ceren Baysal, Elif Uzun)

Setler: 25-20, 25-19, 29-27

Süre: 88 dakika (29, 24, 35)

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