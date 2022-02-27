Salon: Burhan Felek Vestel

Hakemler: Erol Akbulut, Metin Korkut

Galatasaray HDI Sigorta: İlkin Aydın, Zeynep Demirel, Caratasu, Vasilantonaki, Planinsec, Gamze Kılıç (Gizem Güreşen, Beren Kızılırmak, Nilay Karaağaç, Sude Hacımustafaoğlu)

Bolu Belediyespor: Burcu Şentürk, İdil Kambur, Ece Kozdere, Havlickova, Calderon, Kharchenko (Özlem Güven, Dilara Bağcı, Samadova, Çağla Salih, Ceren Baysal, Elif Uzun)

Setler: 25-20, 25-19, 29-27

Süre: 88 dakika (29, 24, 35)