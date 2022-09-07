Galatasaray'dan stoper transferi

Galatasaray, Danimarka temsilcisi Aalborg BK forması giyen 21 yaşındaki stoper oyuncusu Mathias Ross'u transfer etti. Futbolcunun bu akşam İstanbul’a gelmesi bekleniyor.

"Günün manşetlerini ve en çok okunan haberlerini her sabah e-postanızdan takip etmek için Habertürk bültene üye olun."