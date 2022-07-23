Florya Metin Oktay Tesislerinde dinamik ısınmayla başlayan idman, 5´e 2 top kapma çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde yapılan antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.

Sarı-kırmızılı ekip, yarın saat 20.00'de Nef Stadyumu´nda oynanacak hazırlık maçında Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek.